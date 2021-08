Cris Tales

The Great Ace Attorney Chronicles

Boomerang X

Last Stop

Unavowed

Blaster Master Zero 3

Labyrinth City : Pierre the Maze Detective

Eldest Souls Cris TalesThe Great Ace Attorney ChroniclesBoomerang XLast StopUnavowedBlaster Master Zero 3Labyrinth City : Pierre the Maze DetectiveEldest Souls

Unbound : worlds apart

PS : 1 jeux qui pourrait être ajouté à cette liste :Pour Aout : Art of Rally / GREAK : memories of azur / Mayhen brawler / Hoa / BALDO : the guardian owls...