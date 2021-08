Éditeur : Annapurna Interactive

Développeur : Mobius Digital

Genre : Aventure/Narratif

Disponible sur PC/PS4/XOne/Switch

Prévu sur Switch

Date de sortie : Fin 2021

Voix : Anglais.

Langues : Anglais / Français / Italien / Allemand / Espagnol / Portugais / Japonais / Coréen / Russe / Chinois.

DLC : Echoes of the Eye

Prévu sur PC/PS4/XOne

Date : 28 Septembre 2021

Une étrange photo satellite qui ne s'explique pas.

Une nouvelle exposition de musée qui marque le début d'un dernier voyage dans la nature.

Devriez-vous tirer sur le fil et percer le secret le plus profond du système solaire, ou vaut-il mieux laisser certaines connaissances dans l'inconnu ?

Un monde ouvert mystérieux où un système solaire est bloqué dans une boucle temporelle infinie.