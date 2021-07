C'est sur dsp.co.jp que l'on en apprend un peu plus sur les ambitions de PlayStation et de sa branche Xdev japonaise.

En gros il en ressort qu'ils veulent s'associer aux meilleurs développeurs du Japon et d'Asie.



Voilà ce qu'ils disent:

Nous recherchons maintenant des talents qualifiés et passionnés pour rejoindre notre studio basé au Japon « Team ASOBI », créateurs de la série ASTRO BOT et notre division de développement externe, qui s'associe aux meilleurs développeurs au Japon et en Asie.

Et c'est ici qu'ils montrent leurs ambitions :

External Development (XDEV) est une équipe internationale qui est responsable des derniers titres exclusifs à la PS5, Returnal et DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT. Avec quatre bureaux au Japon, aux États-Unis et en Europe, la mission globale de XDEV est de "s'associer à des studios indépendants du monde entier pour créer des titres PlayStation exclusifs et primés".



La mission de XDEV Japan est de s'associer aux meilleurs développeurs du Japon et du reste de l'Asie pour créer des jeux exclusivement pour PlayStation. XDEV Japan a déjà travaillé avec certains des meilleurs développeurs au Japon et cherche à développer certains des meilleurs titres en Asie.



Et maintenant, nous recherchons des membres de l'équipe qui veulent réussir une telle mission passionnante avec nous, et cette fois-ci nous recherchons particulièrement un producteur senior et un producteur technique expérimentés.

Sony va effectuer un séminaire le 28 août pour cela:

Nous organiserons un séminaire en ligne sur l'emploi et des tables rondes pour diverses catégories de postes (ingénierie, art, conception, production). C'est l'occasion pour vous d'entendre directement les membres de notre équipe parler de l'organisation de PlayStation Studios, de notre philosophie et de notre culture quotidienne du développement de produits. Même si vous n'envisagez pas de changer d'emploi pour le moment, pourquoi ne pas vous joindre à nous et en apprendre davantage sur notre environnement de travail ? Nous vous souhaitons la bienvenue !

Et pour terminer la Team Asobi va s'agrandir: