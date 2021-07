Dans la veine de "Dark souls"Les Dieux anciens ont été emprisonnés pendant longtemps. L'humanité a prospéré. Les Grands royaumes sont nés sur les ruines des temples d'adoration. Jusqu'à aujourd'hui…Dans leur dernier acte de vengeance, les Dieux anciens ont lancé une grande Désolation sur le monde. Les Terres agricoles se sont transformées en désert, les rivières en poussière. La Grande Croisade lancée pour en finir une fois pour toutes avec les Dieux emprisonnés a pratiquement disparu, et les Royaumes humains sont à l'abandon. Un guerrier solitaire s'approche de la Citadelle, l'ancienne prison des Dieux. Son objectif est simple : les tuer tous.

posted the 07/19/2021 at 01:55 PM by nicolasgourry