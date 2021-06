Dans l’esprit "Monthy Python"Huzzah ! La guerre sainte est finie ! Vos oppresseurs ont été vaincus, les églises du Dieu très ancien sont en ruine et des milliers d'innocents ont été assassinés ! Mais ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles ; le tyran Pierre céleste a échappé à vos griffes, et vous avez été chargé de la mission de le retrouver...

Éditeur : Digerati Développeur : Joe Richardson Genre : Point's click/Aventure Disponible sur PC Prévu sur PS4/XOne/Switch Date de sortie : 1 Juillet 2021 (Switch) 2 Juillet 2021 (XOne) Langues : Allemand / Anglais / Espagnol / Français / Portugais. -plus tard sur PS4-

posted the 06/23/2021 at 09:05 PM by nicolasgourry