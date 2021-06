"Nous revenons à certaines choses que nous avions l'habitude de faire dans les jeux il y a longtemps et qui, selon nous, ont vraiment permis aux joueurs d'exprimer le personnage qu'ils veulent être".





"C'est un jeu à la première et à la troisième personne, comme nos autres jeux", faisant référence à la façon dont les jeux The Elder Scrolls et Fallout permettaient au joueur de basculer manuellement entre les perspectives à la première et à la troisième personne à tout moment.