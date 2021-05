Éditeur : Mindhaven Games

Développeur : Mindhaven Games

Genre : Aventure/Casse-tête.

Prévu sur PC/Consoles

Date de sortie : 2021

Langue : Anglais

Vous incarnez le rôle de Cassie, une intrépide charognarde.Aidé par votre ami inventeur Annie et l'utilisation de la technologie extraterrestre avancée, vous prenez le contrôle de la gravité pour marcher sur les murs et les plafonds et changer la direction de la gravité des objets autour de vous.