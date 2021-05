Éditeur : Forever Entertainment SA

Développeur : Makee

Genre : T-RPG

Prévu sur PC/Switch

Date de sortie : 13 Mai 2021 (Switch)

Langue : Anglais / Français.

Dans la veine de la licence Fire Emblem.Suivez Lua et découvrez son histoire et les mystères entourant ses origines.Recrutez jusqu'à 14 personnages, chacun avec ses capacités uniques, et battez votre pire cauchemar lors de combats épiques. Découvrez une histoire sombre et mature centrée sur la relation entre deux âmes égarées qui tentent de découvrir le sens de leur vie et se battent côte à côte.