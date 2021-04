Éditeur : Curve Digital

Développeur : DoubleMoose

Genre : Aventure

Prévu sur PC/PS4/XOne/Switch

Date de sortie : 20 Mai 2021

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Polonais / Chinois / Portugais / Russe.

Par les concepteurs de Goat Simulator.Incarne un vieux/une vieille dans un futur proche, où les gens ne font plus de gosses. Plus personne ne paie la retraite à cause de ces ingrats de millenials qui préfèrent passer leur temps à jouer à des jeux vidéo au lieu d’aller bosser. Personne ne couvre tes dépenses ni celles des autres vieux. Une seule solution s'impose : tu vas devoir survivre par tes propres moyens.