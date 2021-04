Éditeur : Super.com

Développeur : Orbit Studio

Genre : Action/Aventure/Puzzle

Prévu sur PC/PS4/XOne/Switch

Date de sortie : 12 Mai 2021

Langues : Français / Anglais / Portugais / Allemand / Espagnol / Coréen / Portugais / Russe / Chinois / Italien / Japonais.

En tant que seule ville survivante d'un monde mort depuis longtemps, Endeavour City a existé pendant des siècles comme une utopie robotique, suivant un ensemble strict de règles et de processus dans le but de maintenir sa perfection; un monde parfait où les imperfections ne doivent pas rester. Pour tous ses habitants, la ville sous un grand dôme de verre est comme elle était depuis le début, mais quelque chose dans les tours en ruine et les routes envahies par la végétation semble anormal pour un robot défectueux. Son ancienne famille étant retournée contre lui, il doit parcourir les terres au-delà de la ville en forme de dôme, surmonter les défis perfides auxquels il est confronté et demander de l'aide pour sa maison bien-aimée.