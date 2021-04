PC

Civilisation du Sultanat de Delhi

Campagne des Normands

Gameplay

Civilisation Chinoise

La sortie d'Age of Empires IV est prévue pour cet automne sur le GamePass et Steam !

Des extensions pour Age of Empires II et III : Definitive Edition

Partenariat avec Alienware

Les coulisses de Relic Entertainment

Lors du Fan Preview d'aujourd'hui, Relic Entertainment et World's Ege ont présenté du gameplay d'Age of Empires IV, mais aussi de donner des nouvelles des Definitive Edition d'Age of Empires II et III, d'annoncer un partenariat avec Alienware et montrer les coulisses du développement d'Age of Empires IV.L'événement a commencé par un aperçu de la civilisation du Sultanat de Delhi (l'une des nouvelles civilisations jouables dans Age of Empires IV). Cette nouvelle civilisation est à la pointe de l'innovation technologique et met l'accent sur la recherche et la défense. En avançant à travers les âges, vous découvrirez la riche histoire de cette civilisation, vous aurez un aperçu des cultures vibrantes et de la force du Sultanat de Delhi. Cette civilisation peut aussi être terrifiante à rencontrer notamment à cause de son armée et de ses éléphants de guerres.Les développeurs ont ensuite montré un aperçu de la campagne des Normands ce qui a été l'occasion de montrer de nouvelles fonctionnalités d'affichage. La campagne des Normands suit l'histoire de Guillaume le Conquérant alors qu'il se bat avec le roi Harold pour le contrôle de l'Angleterre. Au fur et à mesure de l'avancée de la campagne, vous jouerez Robert, Guillaume II et Henri Ier, les descendants de Guillaume le Conquérant.Après avoir présenté la civilisation du Sultanat de Delhi et la campagne Normande, Relic Entertainment a présenté davantage de gameplay en commençant par le Haut Moyen Âge, présentant alors les quatre Âges disponibles dans le jeu.Enfin, les développeurs ont présenté la civilisation Chinoise. Cette dernière est une civilisation aux constructions impressionnantes, se bat à la force de la poudre à canon et possède un système de dynastie offrant des avantages uniques et des stratégies variées pour vaincre l'adversaire.Les éditions définitives recevront également de nouvelles mises à jour, à commencer par l'extension Dawn of the Dukes cet été pour Age of Empires II : Definitive Edition, qui emmène les joueurs en Europe de l'Est avec de nouvelles campagnes et bien plus encore. De plus, plus tard dans l'année, Age of Empires II : Definitive Edition lancera les batailles historiques en coopération, avec des missions de campagne et des batailles historiques triées sur le volet pour jouer avec des amis.Enfin, le 13 avril, Age of Empires III : Definitive Edition publiera sa première mise à jour majeure, la civilisation des États-Unis. Cette nouvelle civilisation comprendra une nouvelle ville d'origine, neuf nouvelles unités, un nouveau mécanisme de vieillissement, et bien plus encore. Une autre mise à jour d'Age of Empires III : Definitive Edition est prévue pour la fin de l'année, avec des civilisations africaines.Pour les insiders d'Age of Empires, il est également possible de participer à une loterie pour gagner du matériel Alienware unique. Ce lot contient un ordinateur Alienware Aurora R11, un casque, un écran 25"... Le tirage au sort aura lieu le 24 avril.L'événement a également permis de montrer les coulisses de Relic Entertainment et de connaître les personnes derrière la création du prochain épisode d'Age of Empires. Et à travers plusieurs vidéos, nous avons pu apprendre à quel point l'équipe de Relic Entertainment comptait sur la collaboration du "conseil communautaire", un groupe de membres dévoués de la communauté Age of Empires qui ont participé aux tests et fourni des commentaires précieux pour façonner le jeu.Nous avons eu le droit à un aperçu du travail effectué pour assurer la précision historique du jeu, depuis les consultants jusqu'à la participation à des événements de reconstitution, tous conçus pour rendre le jeu aussi authentique que possible.