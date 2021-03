Éditeur : Draw Distance

Développeur : Draw Distance

Genre : Action/Infiltration

Prévu sur PC/PS4/XOne/Switch

Date de sortie : 2021

Langue : Anglais

C'est la suite de Serial Cleaner New York, Nouvel An 1999. Une équipe improbable de quatre nettoyeurs professionnels se rassemble pour trinquer et se remémorer leur carrière au tournant du millénaire. Alors que les détails de leurs histoires ne cessent de correspondre, l’ignoble vérité derrière leur coopération commence à se révéler. Ce qui commence comme une célébration d’une décennie d’histoire partagée se transforme lentement en une confrontation tendue et dangereuse.