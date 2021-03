Éditeur : Anshar Studios

Développeur : Anshar Studios

Genre : RPG/Narratif

Prévu sur PC/Switch

Date de sortie : 16 Septembre 2021 (PC)

Langues : Français / Anglais / Polonais / Allemand / Chinois / Russe / Espagnol.

Bienvenue dans la Varsovie du XXIIe siècle. La technologie du futur est si avancée que le « réel » est un concept relatif, tandis que la « vie » et la « mort » se déclinent en de nombreuses définitions. Les mondes virtuels nourrissent des problèmes bien réels de la nature humaine : luxure, paresse, envie et orgueil. Les habitants de ces mondes virtuels ont besoin de spécialistes : les Gamedecs, des détectives privés qui ont une certaine expérience de ces mondes et qui travaillent pour découvrir et exploiter des mécanismes cachés dans ces réalités moyennant une commission de leurs clients. Vous êtes l’un d’eux. Vous êtes un Gamedec.