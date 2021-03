Entrez dans Bahlam, une ville engloutie des Dieux Anciens, située au fond de l'océan Atlantique Sud. À la suite d'un naufrage, l'aventurier et archéologue maritime Nikolay Bernstein reprend conscience à 36 000 pieds sous la mer. Il est gravement blessé et connecté à son gré à une unité surnaturelle de copains. Cherchant des réponses sur son déplacement, notre protagoniste principal plonge profondément dans la sous-ville perdue, réalisant progressivement une présence inquiétante se creusant dans ses cavernes ombragées.

posted the 03/17/2021 at 12:00 PM by nicolasgourry