Une vidéo de Gameplay (avec date de sortie)Vous incarnez Talaal, le dernier des sept masques de Dieu, qui retrouve sa porteuse juste à temps pour affronter ses frères et sœurs, lesquels la traquent afin d'absorber le pouvoir contenu dans le masque. La porteuse se retrouve prise dans une guerre qui n'est pas la sienne, un cycle impossible à rompre.

posted the 03/14/2021 at 05:40 PM by nicolasgourry