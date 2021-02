Éditeur : Bandai Namco

Développeur : Unknown Worlds Entertainment

Genre : Aventure/FPS

Prévu sur PC/PS5/XSX/PS4/XOne/Switch

Date de sortie : 14 Mai 2021

Langue : Anglais

Situé un an après le Subnautica original, Below Zero vous met au défi de survivre aux biomes glacés au-dessus et au-dessous de la surface.