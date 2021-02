Éditeur : All in! Games

Développeur : One More Level / 3D Realms / Slipgate Ironworks

Genre : FPS/Action

Disponible sur PC/PS4/XOne/Switch



Bonus : la démo est si rapide qu'elle fonctionne même sur Xbox Series X | S via la rétrocompatibilité.

Twitter

Ascensionnez la Dharma Tower, ultime bastion de l'humanité après un effroyable cataclysme. Commencez au pied de cet édifice cyclopéen et frayez-vous un chemin jusqu'à son sommet, affrontez la Maîtresse des clés, puis assouvissez votre vengeance.Les rues de la cité-tour ont sombré dans la violence. Mara, la Maîtresse des clés, indifférente à la souffrance humaine, règne avec une poigne de fer. À mesure que les ressources s'amenuisent, les faibles succombent à la loi des plus forts, et un chaos indescriptible menace de précipiter les vestiges de la société dans le néant. La bataille finale se profile à l'horizon... Une dernière tentative pour essayer de retrouver un semblant d'ordre... avant que l'humanité ne soit définitivement condamnée à l'extinction.