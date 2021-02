Éditeur : Dangen Entertainment / Deck13

Développeur : Radical Fish Games

Genre : A-RPG

Disponible sur PC/PS4/XOne/Switch

Langues : Anglais / Allemand / Chinois / Japonais / Coréen.

DLC : A New Home / Payant

Date : 26 Février 2021 (PC) / Été 2021 (PS4/XOne/Switch)

L'histoire commence juste après les événements du jeu principal et les joueurs pourront enfin comprendre ce qui est arrivé à Lea et à tous leurs personnages bien-aimés.

Dans la veine de la série(de l'époque SNES).-Durée de vie entre 40 et 80 heures.-7 zones uniques et des secrets cachés un peu partout.-120 types d'ennemis, dont plus de 30 combats de boss.-8 donjons expansifs.-100 techniques de combat.-Plus de 100 quêtes de grande variété.-Plus de 60 pistes de musique.