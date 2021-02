Nous avons enfin une date de sortie pour les prochaines aventures de nos deux héros intergalactique !Playstation a dévoilé la jaquette officielle du jeu montrant nos deux héros et la mystérieuse Lombax.Un équipement de Ratchet a été dévoilé et il s'agit de L'Armure en Carbonox flamboyante qui profite des capacités technique de la PS5 pour qu'elle est le pouvoir du Ray Tracing. L'ultime armure de Ratchet & Clank 2 , jeu sorti sur Playstation 2 en 2003 et l'épisode préféré de votre serviteur!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sans qu'Insomniac Games ne nous donne la moindre information sur ce nouveau Lombax femelle, on apprend qu'elle possédera visiblement aussi des armures, ce qui montre clairement qu'elle aura un rôle centrale dans le titre et pas uniquement en tant que personnage secondaire.Comme on peut le voir ci-dessus, le Pixéliseur est de retour, un Canon à main qui transformera vos ennemis en un tas de pixel provenant de l'air 16-Bits. Il est apparu pour la 1ère fois dans l'épisode PS4 de 2016.sortira le 11 Juin 2021 exclusivement sur Playstation 5.