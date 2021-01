Désormais, les projets issus des franchisesvont prendre différentes directions en étant entre les mains de différents studios et éditeurs, et parmi les surprises que nous pourrions avoir dans les temps à venir,C'est en tout cas ce que rapporte l'insider, plutôt connu pour ce qui est des informations tournant autour de la franchiseL'intéressé affirme qu'il y a bienIl s'appuie également sur des propos tenus parsur le forum, qui déclarait en décembre que personne ne pourra deviner qui est en charge de ce projet sur un topic traitant de l'éventualité de l'arrivée d'un remake., chargé des communications deet également contributeur du, confirme également ce qui est rapporté concernant le développement d'un nouveau chapitre deen précisant quea également donné d'autres détails au sujet de projets Star Wars actuellement en chantier :L'intéressé ne pense pas que l'un de ces deux projets soit un nouveau Battlefront.

posted the 01/24/2021 at 08:18 PM by liquidus