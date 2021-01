Éditeur : PixelHeart / Just For Games

Développeur : Storybird Studio

Genre : Action/Aventure/Plateformes

Prévu sur PC/PS4/XOne/Switch

Date de sortie : 28 Janvier 2021 (Switch)

Langue : anglais

-le jeu sortira en version dématérialisé et en version physique-

Le roi des démons a jeté son dévolu sur Muscle Island, un endroit paradisiaque et paisible où il fait bon vivre. Il a installé son armée et persécute la population avec l'aide de ses généraux.Gaspillant leurs dernières pièces dans les tavernes de l'île, les mercenaires de la redoutable Golden Force profitent de leurs derniers moments de vacances lorsqu'ils reçoivent un nouveau contrat : abattre ce nouveau souverain maléfique et récupérez la montagne d'or en sa possession.