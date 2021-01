Une jeune runiste nommée Illyia se réveille dans les débris du dirigeable sur lequel elle voyageait avec sa sœur jumelle, Lilly. Maintenant, Illyia doit explorer le monde étrange dans lequel elle est arrivée, localiser sa sœur disparue et trouver le chemin du retour.

posted the 01/04/2021 at 02:05 PM by nicolasgourry