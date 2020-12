Video Gameplay

Éditeur : 34BigThings

Développeur : 34BigThings

Genre : Combat Spatial

Prévu sur PC/PS4/XOne/Switch

Date de sortie : 22 Janvier 2021

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Arabe / Néerlandais / Espagnol / Chinois / Turc.

Pendant la colonisation de Mars de 2395.Vous incarnez Léon Barret, pilote d'élite des Forces de sécurité de Poseidon. Ici, chez Poseidon Corp., nous ouvrons la voie à la colonisation de Mars, à l'heure où l'humanité lutte pour sa survie, partagée entre une Terre devenue aride et stérile et une colonie lunaire froide et oppressante. Votre mission est de maintenir l'ordre en exterminant les rebelles et les pirates de l'espace, faciliter les recherches de nos scientifiques en veillant sur eux tout en protégeant notre personnel des nombreuses menaces extérieures.