Éditeur : Pixellica

Développeur : Pixellica

Genre : Aventure/Action

Prévu sur PC

Date de sortie : N.C.

Langues : Anglais / Coréen

L'énergie maléfique des ténèbres s'est répandue dans le monde entier, ce qui a fait que de nombreuses vies dans le royaume perdent leurs souvenirs ou se transforment en monstres.Dans la nuit de la chute du royaume, la princesse, qui a combattu les ténèbres, a dû cacher une lampe de lumière, qui était le trésor du royaume qui possédait un pouvoir mystérieux. Au cours de ce combat, l'ami de la princesse Luca a pris le relais de la lampe et a réussi à s'échapper du royaume.Il soigne ses blessures près de sa ville natale et part à l'aventure pour sauver le royaume.Luka, toujours un élève chevalier fragile, peut-il devenir le véritable propriétaire de la lampe, chasser les ténèbres et retrouver la princesse disparue ?