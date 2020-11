Éditeur : Curve Digital

Développeur : Lucky Mountain Games / Sumo Digital

Genre : Course

Disponible sur PC/PS4/XOne/Switch

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Polonais / Portugais / Russe / Chinois.

DLC : Big Boss Bundle

Disponible / Gratuit

-Un nouveau mode : Barrel Barrage.

-Un Grand Prix supplémentaire.

-Quatre nouvelles pistes.

Dans la veine des licences : Virtua Racing / Crusin’ USA / SEGA Rally.-16 Circuits.Les modes Contre-la-montre et Grand Prix s'adressent à ceux qui aiment les courses classiques, et les modes "Gendarmes et voleurs " et "Conduire ou mourir" offrent de nouvelles façons de jouer.Chaque mode est disponible en solo, en écran partagé à 4 joueurs et 8 joueurs en ligne. Le mode Contre-la-montre est réservé au solo. Les modes solo tournent à 60 FPS pour une sensation de vitesse inégalée.