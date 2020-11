Gavin Moore, creative director du jeu chez Japan Studio donnent quelques détails en plus :

- C'est le même moteur que pour Shadow of the Colossus, une évolution de ce moteur qui a constamment des majs.



- La PS5 leur a permis de remodeler complètement le système d'éclairage. L'éclairage agit en temps réel en permanence; tout s'éclaire en temps réel. Idem pour les ombres.



- Le SSD de la PS5 permet de tout charger immédiatement.



- Moore est chez Japan Studio depuis 18 ans, et son but a été principalement de pouvoir guider correctement Bluepoint dans le développement du jeu.

Notamment pour prendre les décisions les plus correctes en matière de maintien de l'apparence des personnages, mais aussi pour s'assurer que leur vision reste fidèle au jeu et à la vision originale.



- Selon Moore la PS5 leur a parmi d'apporter nombre de détails en plus dans chaque scènes et arènes.

Mais également que chaque pièce d'armure, chaque épée...tous les objets sont spectaculaires et en haute définition. Chaque boss final sont incroyablement détaillés.



- Ca fait des année qu'ils voulaient le refaire, mais c'est après Shadow of The Collossus qu'ils ont estimé qu'ils en étaient capable.



- Ils ont commencé le dev juste après SOTC, depuis le début ils étaient avec un prototype (avec un nom de code). Ils ne savaient pas que c'était la PS5.



- Sur l'opus PS3, quand notre perso mourrait; il fallait attendre 2 min selon lui, maintenant on revient très rapidement dans la partie.



- 25 dev de Japan Studios et 65 à 70 autres de Bluepoint ont dev le jeu.

Vu que c'était pas une team énorme pour un AAA, ils ont sous traité pas mal en Asie mais également en Californie.



- On peut changer l'audio de stéréo à mono (pour les joueurs sourds).

On peut configurer la visibilité de l'interface utilisateur en changeant la couleur de l'interface.

Les fonds peuvent également être activés derrière les sous-titres.

On peut désactiver le tremblement de la caméra.

On peut configurer le retour haptique de la manette.

On peut activer ou désactiver la fonction de gâchettes adaptative.



- Il parle d'éclairage avancé: par ex vous verrez de manière plus réaliste quand la foudre frappe un arbre et y met le feu.

Ils ont pu inclure la lumière en temps réel grâce cela.

Ils ont utilisé l'éclairage comme un moyen de guider le joueur à travers les niveaux, comme de petits indices pour savoir où aller.



- Une fois qu'ils ont décidé qu'ils allaient faire le remake [de Demon's Souls], ils ont contacté FromSoftware et ont reçu sa bénédiction. Ils ont dit: «Allez-y, allez-y. Jouer le jeu ". Mais ils n'ont pas du tout participé au développement. Tout le développement a donc été réalisé par SIE Japan Studio et Bluepoint Games. Mais évidemment, ils sont restés fidèles à la vision originale, c'était une règle stricte.



- Ce qu'ils ont ajouté, ce sont des objets, des armes, des armures… Des choses très intéressantes; il n'y a aucun changement dans le gameplay, juste de nouvelles choses à trouver.



- Ils ont mis en place un système pour déplacer la caméra afin qu'elle ne soit pas désorientée; maintenant, elle est beaucoup plus fluide et est toujours là où elle devrait être. La caméra est maintenant plus naturelle.