Si vous avez trouvé que le temps passé sur la récente remasterisation de Croc était un peu court, ne vous inquiétez pas, le développeur Titanium Studios a pensé à vous. Croc: Legend of the Gobbos bénéficie d'une mise à jour gratuite appelée Platinum Edition, qui ajoute 16 nouveaux succès / trophées .
En plus des nouveaux succès / trophées la mise a jour gratuite ajoutera ceci :
- Un nouveau mode de jeu contre la montre appelé Time Attack.
- Plus de 25 nouveaux ajouts à la Crocipedia.
- La possibilité de basculer entre différents mixages du thème principal de Croc dans le menu principal.
- Une série de corrections de bugs ont été apportées.
- Une poignée de fonctionnalités et d'améliorations visant à faciliter la vie des joueurs.
La mise a jour sera déployé en tant que simple mise a jour sur Xbox et Nintendo Switch mais prendra la forme d'une nouvelle version du jeu sur PlayStation ( elle rajoutera le trophée platine pour l'occasion ) et elle sera disponible le 16 octobre 2025.