Croc : Legend of Gobbos
name : Croc : Legend of Gobbos
platform : PC
editor : N.C
developer : Argonaut Games
genre : plates-formes
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
Une maj gratuite pour Croc Legend of the Gobbos



Si vous avez trouvé que le temps passé sur la récente remasterisation de Croc était un peu court, ne vous inquiétez pas, le développeur Titanium Studios a pensé à vous. Croc: Legend of the Gobbos bénéficie d'une mise à jour gratuite appelée Platinum Edition, qui ajoute 16 nouveaux succès / trophées .

En plus des nouveaux succès / trophées la mise a jour gratuite ajoutera ceci :

- Un nouveau mode de jeu contre la montre appelé Time Attack.
- Plus de 25 nouveaux ajouts à la Crocipedia.
- La possibilité de basculer entre différents mixages du thème principal de Croc dans le menu principal.
- Une série de corrections de bugs ont été apportées.
- Une poignée de fonctionnalités et d'améliorations visant à faciliter la vie des joueurs.

La mise a jour sera déployé en tant que simple mise a jour sur Xbox et Nintendo Switch mais prendra la forme d'une nouvelle version du jeu sur PlayStation ( elle rajoutera le trophée platine pour l'occasion ) et elle sera disponible le 16 octobre 2025.
    posted the 10/14/2025 at 08:08 PM by negan
    comments (1)
    shadowmarshal posted the 10/14/2025 at 09:38 PM
    Une date de sortie pour la version PC ? Je ne trouve rien sur steam ni sur le site DL comparé…
