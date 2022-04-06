description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Fable est une série trop ambitieuse pour son propre bien, pleine d'idées intéressantes exécutées maladroitement, de concepts qui font rêver et de réalités qui font redescendre sur terre, elle n’en reste pas moins une des franchises les plus fascinantes du jeu vidéo, par bien des aspects visionnaire et en avance sur son temps. Que lui est-il arrivé ?