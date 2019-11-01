profile
High on Life
name : High on Life
platform : PC
editor : Squanch Games
developer : Squanch Games
genre : action
other versions : Xbox One - Xbox Series X
High On Life 2 dévoile sa date de sortie et du Gameplay
Alors qu'il venait tout juste d'être annoncé lors du Xbox Games Showcase en juin dernier, High On Life 2 a déjà une date de sortie. Le titre de Squanch Games était initialement prévu pour cet hiver.

Finalement, ce FPS humoristique du créateur de Rick Et Morty arrivera le 13 février 2026 sur PS5, Xbox Series et PC. Il sera inclus dans le Game Pass Ultimate dès sa sortie. Le site IGN nous offre également un aperçu de 42 minutes de gameplay.
    posted the 08/20/2025 at 08:28 PM by negan
    comments (4)
    kinectical posted the 08/20/2025 at 08:29 PM
    Day one le premier etais juste génial
    negan posted the 08/20/2025 at 08:30 PM
    kinectical Toujours un gros point noir le 1, les dialogues a lire pendant les gunfight ...


    Putain si le jeu avait une VF ca serait tellement parfait .
    zampano posted the 08/20/2025 at 08:39 PM
    J’espère une VF pour pouvoir suivre l’action
    sorakairi86 posted the 08/20/2025 at 09:21 PM
    J'ai adoré le 1 donc je le prendrai en boîte. Aller une petite vf ça serait le top
