Selon Dealabs:Console PS5 Slim - Edition standard : 474,99 € au lieu de 549,99 €.Console PS5 Slim - Edition numérique : 374,99€ au lieu de 449,99€.Pack PS5 Slim (Edition Standard) - Fortnite Cobalt Star : 474,99€ au lieu de 549,99€.PS5 Slim Pack (Digital Edition) - Fortnite Cobalt Star : €374.99 au lieu de €449.99.Certains magasins de détail (Royaume-Uni/Argos) ont commencé tôt (il y a quelques jours) à offrir des réductions pour les modèles de base de la PS5 et la PS5 Pro.

posted the 11/15/2024 at 12:05 PM by jenicris