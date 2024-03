1er type de mise en page :

2ème type de mise en page :

Hello tout le monde,petit article éphémère afin d'avoir votre avis sur la mise en page à adopter pour la présentation des articles qui contiennent les solutions, guides et astuces.Je suis en train de faire quelques tests pour avoir une meilleure lisibilité sur les longs articles et j'aimerais savoir qu'elle présentation vous convient le mieux entre les deux que j'ai créé.Parties principales avec titre écrit en gros, en vert, souligné et en gras, chaque partie étant séparées par une ligne de traits. Utilisation de cadres gris pour séparer les parties secondaires et dont le titre de chacune est écrit en gris et en gras.Pour vous faire une idée du résultat, vous pouvez consulter les articles suivants :Parties principales avec titre écrit en plus petit, toujours en vert, en gras et souligné, le tout étant contenu dans un cadre gris. Titre des parties secondaires écrit en vert, en gras et soulignées.Pour voir ce que cela donne, rendez-vous ici :Donnez votre avis dans les commentaires, en inscrivant simplement 1 ou 2 et n'hésitez pas à donner des conseils ou faire des remarques, si vous estimez que ces deux types de mises en page peuvent être améliorées.Merci d'avance à tous les membres qui prendront le temps de participer à ce petit sondage