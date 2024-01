News

Il y a plus de six mois, Conman et son équipe partageaient ces deux vidéos révélant un mod dont l'objectif est d'importer les personnages emblématiques de Final Fantasy VI, son histoire et ajouter de nouvelles mécaniques de gameplay à Final Fantasy Tactics.Les développeurs ont partagé une première démo pour le jour de Noël, mais précisent que le développement n'a pas progressé autant qu'ils l'auraient voulu et qu'il restait encore du travail avant d'atteindre le résultat final.Pour les intéressés, la démo est disponible ici (elle dure un peu plus d'une heure).Il s'agit d'un fichier à appliquer sur le jeu PS1 (US), pour les personnes qui ont besoin d'aide pour l'appliquer, je peux vous aider en MP.