Les fans de South Park peuvent se réjouir : le nouveau jeu coopératif , South Park : Jour de neige sortira sur toutes les plateformes le 26 mars 2024.Les précommandes débutant cette semaine, les joueurs auront le choix entre deux versions numériques : l'édition standard et l'édition de luxe.Pour une expérience ultime South Park, une édition collector sera disponible .L'Edition collector comprendra :- Jeu- Boule à neige Cartman Le Grand Magicien de 12,5 cm de diamètre et de 17 cm de hauteur.- Porte-papier toilette parlant Cartman Le Grand Magicien- Bonnet en Tricot Cartman Le Grand Magicien- 6 Cartes de Tarot SOUTH PARK : SNOW DAY !- Bande originale du Jeu SOUTH PARK : SNOW DAY !Prix 220 €

L'édition de luxe va plus loin avec des packs cosmétiques, des types d'armes et un nouveau mode de jeu.

L'édition standard est vendu au prix de 29,99 € et l'édition de luxe est proposée au prix de 49.99€ . Les deux éditions proposent du contenu supplémentaire, il propose notamment le costume des gnomes voleurs de slips ( barbe, chapeau et le costume gnome) .

posted the 12/22/2023 at 10:32 AM by negan