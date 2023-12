Je suis actuellement en train de refaire un run sur Fable 3 et je découvre que je ne suis pas le seul à être à bout à force d'attendre le prochain Fable.Je me suis connecté à différents endroits à des tranches horaires différentes et j'ai croisé pas moins d'une trentaine de joueurs en train de parcourir Albion, comme le montre les captures ci-dessous.Pour avoir discuté en messages avec quelques-uns de ces joueurs ( 4 pour être précis ) ils re-re-re faisaient un run dans l'attente d'un nouveau Fable tellement l'attente est longuePour les non initiés les orbes que vous voyez a l'écran c'est l'orbe des joueurs qui jouent en temp réel avec qui on peu échanger de l'argent , des objets et tout le resteVous remarquerez la beauté du jeu d'ailleurs il a 14 ans et le patch Xbox l'a sublimé, j'en profite pour dire que dans quelques temps je ferais un article de captures sur le jeu pour les intéressés.