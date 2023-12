Jeux annulés

La naissance de Dream: Land of Giants.



Écran titre de Dream: Land of Giants.



Images tirées de la version Super Nintendo.



Photo de la cartouche contenant la fameuse démo de Dream.

De la Super Nintendo à la Nintendo 64.



Images tirées de la version Nintendo 64.



Premier concept art de Banjo.

De Dream à Kazoo.



Banjo redessiné pour le projet Kazoo.



Images tirées du projet Kazoo.

De Kazoo à Banjo-Kazooie.



Nouveau logo pour Banjo-Kazoo.



Images tirées du prototype de Banjo-Kazooie.

Dream: Land of Giants est un RPG qui n’a jamais vu le jour, il commence son développement sur la Super Nintendo, puis il est porté sur la Nintendo 64 au vu des ambitions affichées par le studio. Ce sont en tout seize mois qui se sont écoulés avant que le projet soit complètement transformé en ce que nous connaissons aujourd’hui : Banjo-Kazooie.L’équipe, derrière Donkey Kong Country 2, commença la production de Dream: Land of Giants sur la Super Nintendo en 1995. Leur but était d’appliquer leur technologie ACM (Advanced Computer Modeling) à un autre style de jeu, en poussant les graphismes au maximum. Les développeurs pour concevoir le jeu s’inspirent de ce qui se fait avec Zelda et des Point’n Click développés par LucasArt.Très rapidement, une démo comportant une séquence d’introduction et un niveau voit le jour. Il était alors question de contrôler Edson, un jeune homme équipé d’une épée en bois. Ce dernier était accompagné par son chien Dinger et offrait au joueur la possibilité de creuser. Le jeu proposait un nouveau système d’ombres prérendues mélangées avec des ombres dynamiques. Selon Grant Kirkhope (le compositeur), la démo était magnifique et c’était un pas en avant par rapport à Donkey Kong Country. Cependant, le personnage principal ne proposait pas grand-chose par rapport à Dinger, créant un déséquilibre dans le gameplay. Les développeurs ont alors cherché un moyen pour que les capacités soient réunies en un seul personnage.Enfin, l’histoire devait raconter comment Edson et sa petite amie ont eu des problèmes avec des pirates et le fameux Capitaine Blackeye alors que ces derniers étaient à la recherche d’un matériau pour faire voler leur navire et conquérir de nouveaux territoires.En 2015, Tim Stamper (fondateur de Rare) a montré des photos de la cartouche contenant la démo de Dream: Land of Giants, mais également de son écran titre.Affichant toujours plus d’ambitions, les développeurs n’ont pas eu d’autres choix que transférer le développement du jeu sur la Nintendo 64, mais tout ne s’est pas fait sans heurts, le ton du jeu a commencé à changer passant alors d’une histoire de conte de fées à une histoire de pirates avec comme antagoniste principal, le Capitaine Blackeye.Le jeu a été facile à porter sur la nouvelle console de Nintendo et les développeurs avaient mis en place un nouveau système de génération de terrains 3D.À ce stade du développement, Grant Kirkhope avait déjà composé plus d’une centaine de morceaux de musique, ainsi qu’une chanson pour introduire le Capitaine Blackeye. Finalement, la plupart des musiques seront utilisées pour Banjo-Kazooie, Donkey Kong 64 et Viva Piñata.Mais l’ajout de nombreuses nouveautés a causé un certain nombre de difficultés aux développeurs dans l’écriture du code. Mais Steve Mayles n’imaginait plus Edson dans cet univers de pirate. Ce dernier a alors retravaillé quelques dessins de personnages secondaires afin de remplacer le personnage principal. Parmi ces personnages se trouvait un lapin ressemblant à un homme, une souris et un ours. L’équipe décida alors de garder l’ours et Steve Mayles y ajouta un sac afin qu’il puisse transporter les objets importants, mais la difficulté majeure du développement reste la trop grande ambition des membres du studio.Kazoo est né en 1997 à la suite de l’annulation de Dream sur Nintendo 64. Ce jeu devait être un jeu de plateformes comme les développeurs savaient le faire, mais en 2.5D. Le seul personnage qui a survécu à l’annulation est l’ours, ce dernier est alors légèrement redessiné pour l’occasion. Les développeurs font sortir des ailes et de grandes pattes du sac de Banjo afin de lui permettre de faire des doubles sauts et de courir. C’est à partir de ça que l’idée d’un oiseau vivant uniquement dans le sac du héros fait son apparition et se fait alors nommer « Tweeter ».Dans cette itération, l’ours aborde un look de skater qui permettait de représenter sa barre de vie. En subissant des dégâts, ces vêtements disparaissaient. Le jeu se voulait plus linéaire que Dream avec des niveaux à la Donkey Kong Country.Mais c’est après seulement deux mois et la présentation de Super Mario 64 que l’équipe de développement décida de revoir sa copie, jugeant leur jeu dépassé par ce qui se faisait actuellement.Aux alentours de mars 1997, le jeu est une nouvelle fois entièrement remanié et se fait maintenant appeler Banjo-Kazoo, puis par la suite Banjo-Kazooie à cause de problèmes de droit.Moins d’une semaine après ce remaniement, une première version est jouable et plusieurs niveaux sont créés afin de tester le moteur 3D. De nombreux mondes seront intégrés au jeu tandis que d’autres ne verront le jour qu’avec Banjo-Tooie.Malgré l’évolution de Dream, il a été décidé que Banjo-Kazooie raconte une histoire digne d’un conte de fées et que le méchant du jeu soit une sorcière. En revanche, la fin était différente de celle que nous connaissons aujourd’hui, Banjo devait être transformé en grenouille après son combat contre Gruntilda et Banjo-Tooie devait montrer les péripéties de Tooty pour que Banjo redevienne un ours.L’histoire de Dream Land of Giants témoigne des imprévus qui peuvent être rencontrés lors de la création d’un jeu vidéo. Certains jeux sont tout simplement annulés tandis que d’autres sont tout à fait transformés en cours de route. Le capitaine Black Eye représente l’un des vestiges de ce projet trouvant refuge dans l’univers magique de Banjo-Kazooie et discrètement glissé comme référence dans Sea of Thieves ajoutant une couche d’immortalité à cette histoire.Finalement, Banjo-Kazooie a conquis le cœur des joueurs et est aujourd’hui demandé par une partie des joueurs, témoignant de son statut iconique. Le duo a dernièrement fait son apparition sur le Nintendo Switch Online, dans la compilation Rare Replay et dans Super Smash Bros Ultimate. Alors, pourquoi ne pas imaginer le retour de ce duo culte bientôt grâce à Vicarious, Toys for Bob ou encore Beenox ?