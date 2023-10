Alors que Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars a été reporté à une date indéterminée, le fan 1VieRock a décidé de redonner une jeunesse au troisième opus de la licence grâce à un mod PlayStation 2 qui permet de remplacer les textures originales par des textures HD.L'annonce a été faite à travers deux vidéos comparatives sorties sur YouTube il y a quelques jours.Les modifications apportées par 1VieRock ne semblent pas s'éloigner de la direction artistique originale et améliorent grandement la qualité visuelle du titre.Pour le moment, aucune date de sortie n'a été annoncée pour ce projet de remastérisation.

posted the 10/20/2023 at 08:59 AM by bourbon