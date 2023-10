Jeux annulés



Le nouveau thème principal du jeu par Gabriel Mann.



Quelques environnements que Crash devait visiter au cours de son aventure.

Une capture d’écran du prototype (PS3/X360)



Prototype de la version DS.



L’écran titre du jeu.



Vidéo du prototype de Crash Team Racing (2010)



Deux captures du jeu

Peu après la sortie de Crash : Génération Mutant en 2008, Radical Entertainment a entrepris un projet ambitieux qui visait à redéfinir complètement l’univers du célèbre marsupial. Cette nouvelle vision de la licence, connue sous le nom de « Crash Bandicoot Landed », a commencé à prendre forme en parallèle du développement de Génération Mutant. Prévu pour une sortie en 2010 sur la Xbox 360, la PlayStation 3, la Wii et la Nintendo DS. Malheureusement, pour les passionnés de la franchise, le jeu n’a jamais vu le jour, cependant, malgré son annulation, des concepts artistiques, des images et des vidéos ont fait surface sur internet permettant de nous faire une idée de ce à quoi le jeu aurait pu ressembler.Radical Entertainment avait de grandes ambitions pour « Crash Bandicoot Landed », souhaitant offrir aux fans une expérience entièrement renouvelée de la franchise. L’objectif était de proposer une histoire inédite et un nouvel aspect visuel et musical (de Gabriel Mann) radicalement différent en se dirigeant vers un esprit encore plus cartoon que les épisodes précédents. Le jeu devait plonger les joueurs dans les origines de la mutation de Crash, causée par le Dr. Néo Cortex souhaitant son armée de mutant. Après son évasion, le marsupial aurait entrepris de retrouver ses compagnons, les « bandicutes » et de les protéger du Dr. Cortex.Parmi les personnages clés, Dingodile aurait fait son grand retour et aurait joué un rôle majeur dans l’intrigue. Deux nouveaux méchants, un requin (voir vidéo du spin-off) et une reine luciole, auraient fait leur apparition. Sur le plan du gameplay, « Crash Bandicoot Landed » n’était pas en reste et promettait d’introduire de nouvelles fonctionnalités. La nouveauté principale résidait dans l’ajout d’un jet pack permettant au marsupial de parcourir les différents environnements du jeu et d’y récupérer des objets afin de les combiner pour créer de nouveaux gadgets. Le « Frogzooka » fait partie de l’un de ces gadgets qui aurait servi à attraper des objets ou des ennemis éloignés. Enfin, il était prévu que Crash puisse chevaucher des phacochères pour se déplacer.« Crash Bandicoot Landed » a été annulé après deux ans de développement et suite à la fermeture par Activision de la division en charge de développer le jeu. Malgré les différents concepts du jeu, Radical Entertainment aurait eu peu à montrer en termes de gameplay alors que la date prévue approchait, ce qui a poussé Activision à annuler le projet.Afin d’accompagner « Crash Bandicoot Landed », un jeu était développé en parallèle par High Impact Games (Studio principalement composé d’anciens membres de Naughty Dog et d’Insomniac Games). Ce second jeu était un jeu de course de karting connu uniquement sous le nom provisoire de Crash Team Racing et était prévu sur PlayStation 3, Xbox 360 et la Wii. Le jeu est annulé en 2010 suite à l’annulation du reboot imaginé par Radical Entertainment.Ce nouveau Crash Team Racing avait pour ambition de s’inscrire dans le même univers que « Crash Bandicoot Landed ». Ce nouvel opus se voulait esthétiquement proche du jeu de Radical Entertainment en y introduisant les nouveaux personnages, de nouveaux objets, de nouvelles pistes de courses et avec une bande-son composée par Gabriel Mann et Rebecca Kneubuhl, qui ont finalement été utilisées dans "Crash Bandicoot Nitro Kart 2", un spin-off mobile.Pour le prototype, quatre personnages ont été entièrement développés : Crash, Dingodile, Polar et Land Shark. Chacun de ces personnages aurait présenté des animations ainsi que des capacités uniques (comme la boule de neige de Polar), les véhicules étaient personnalisables avant chaque course et chacune des personnalisations semblaient avoir un impact sur le gameplay ajoutant une dimension stratégique au jeu. De plus, il était prévu que le jeu soit jouable jusqu'à 16 joueurs, suggérant qu'un large panel de personnages était prévu.À la suite de l'annulation de "Crash Bandicoot Landed", ce projet de spin-off fut rapidement abandonné. Cependant, il est intéressant de noter que High Impact Games n'avait apparemment pas jeté toutes ses idées à la poubelle. Peu de temps après cette annulation, le studio a sorti "DreamWorks Superstar Kartz", un jeu qui présentait quelques similitudes avec le projet de "Crash Team Racing" avorté.