Né le 08 août 1972 à Osaka au Japon, Tetsuya Nomura fit ses études dans une école artistique de publicité. Embauché à l’âge de 20 ans par Square,il fut implanté à l’équipe graphique du RPG Final Fantasy et travailla sur l’aspect graphique du cinquième et du sixième opus de la saga. Nomura saisit les opportunités qui lui sont présentées et se vît ainsi acquérir une renommée internationale avec la sortie en 1997 de Final Fantasy VII, jeu auquel il fut attaché de par ses postes de chara-designer et de directeur visuel des combats.



S’élançant ensuite dans des registres plus dynamiques, Nomura participa à l’élaboration graphique de Parasite Eve en 1998 (dans lequel il donna forme à la sulfureuse Aya Brea) ainsi qu’au design de Brave Fencer Musashi et d’Ergheiz, sortis la même année. Gravant les échelons un à un, Nomura s’attribua sa première réalisation en 1999 grâce à la cinématique d’introduction de Final Fantasy VIII. Il fut aussi chargé du chara-design et de l’aspect graphique des combats sur ce projet.

Après avoir passé du temps sur la suite de Parasite Eve , Nomura changea de plate-forme et suivit Square dans leur mouvement vers la Playstation 2 : ainsi vinrent en 2000 et 2001 le fade The Bouncer et l’incontournable Final Fantasy X. Examinant en parallèle le projet vidéo ludique soumis à Square par Disney, Nomura décida de se lancer dans l’aventure et réalisa alors un jeu où il fut le maître-créateur, celui qui aura conçu le jeu dans son ensemble: "Kingdom Hearts."

« Je pense à toi, où que tu sois.



Que nos soucis s’envolent et que nos cœurs fusionnent.

Le moment est venu de réaliser ce vœu.



Et qui sait ? L’aventure ne sera peut-être pas si périlleuse.

Sans doute a-t-elle déjà commencé.



Nous ne vivons pas dans le même monde,

Mais nous sommes sous le même ciel.

Un seul ciel, une seule destinée. »

Kingdom Hearts est le résultat de la collaboration entre Disney et Square , le titre est sortit le 28 mars 2002 au Japon , le 17 septembre 2002 en Amérique du Nord et le 20 novembre en Europe.



Tout en reprenant les bases des RPG traditionnels tels que Final Fantasy (HP, MP, équipements ), Kingdom Hearts offre une nouvelle vision plus dynamique et instinctive du genre. Les combats sont en temps réel, vous contrôlez le personnage de Sora muni d'une keyblade , une étrange arme en forme de clé. Accompagné de ses deux compagnons Donald et Dingo , un large choix de techniques et de magie est offert pour des combats époustouflants et attractifs.



On y suit les aventures de Sora , et de ces deux amis Riku et Kairi sur l’ile du Destin ou vivent plusieurs autres adolescents. Les trois amis rêvent de vivre des aventures et de quitter cette île. Mais quand une tempête surnaturelle projette le jeune Sora vers une terre inconnue, celui-ci part à la recherche de ses amis disparus. Mais Sora n'est pas seul dans sa quête : Donald, le magicien royal et le capitaine Dingo se joignent à lui. Ce trio remuera ciel et terre pour retrouver Riku et Kairi , tout en affrontant des créatures appelées "Sans-coeur".

L'utilisation de mondes tirés des plus grands chefs d’œuvre Disney est un point fort tout en donnant un côté enchanteur et magique. L’opposition entre le bien et mal est bien représenté offrant des personnages originaux qui s’accordent parfaitement a ceux de Disney , le tout guidée par des thèmes forts sur l'amitié. La bande-son est magnifiquement bien orchestré avec toujours autant de qualité de la part de Yoko Shimomura.



A l’époque ou Disney et Square travaillaient dans le même bâtiment au Japon , un cadre de Disney et Shinji Hashimoto de Square , a discuté des bases de la création de Kingdom Hearts dans un seul ascenseur. Et même juste avant , chez Square deux employée parlaient déjà de créer un jeu similaire a « Mario 64 » en disant que seuls les personnages de Disney puissent égaler la popularité de Mario.

Tetsuya Nomura : « Tout a commencé avec M. [Shinji] Hashimoto et certaines personnes de Disney à discuter qu’il serait bien de faire quelque chose ensemble et apparemment l’idée de faire un RPG de Mickey Mouse est apparu dans ses conversations initiales avec les chefs de développement à l’époque. »



« Cependant, on pensait que c’était une perspective assez difficile et quand j’en ai entendu parler, j’avais déjà trouvé l’idée de base de Kingdom Hearts, alors j’ai levé la main et j’ai demandé si je pouvais être responsable de ce projet. »



Une simple conversation d’ascenseur est rapidement devenue une vision ambitieuse de ce qui serait le prochain grand projet de Squaresoft . l’idée initiale d’un RPG de Mickey Mouse a évolué en quelque chose de plus grand , et en unissant de nombreux mondes Disney une histoire pouvait être raconté.



Nomura a reçu beaucoup de suggestions , et son expérience sur Final Fantasy a alimenté la structure et la conception du jeu.



« À l’époque, on m’a donné des conseils de l’un de mes aînés de l’entreprise pour ne pas rendre l’histoire elle-même trop simpliste. Je pensais que le type de logique de développement de l’histoire avec beaucoup de scènes et de mystères était très caractéristique d’une série fantastique et que ce serait également un bon type de structure à utiliser pour Kingdom Hearts également. »



« La principale condition pour la cueillette des mondes était qu’aucun d’entre eux se chevauchait en termes de sensation ou d’atmosphère, donc il y aurait une bonne variation dans le jeu », « J’aime particulièrement Halloween Town du premier. Je pensais que cela jetterait au joueur une vraie courbe et les surprendrait avec son inclusion. Je pense toujours à faire des surprises comme ça. »



« Sora est censé être un personnage de Disney », « J’en étais très conscient dans ses couleurs, la forme du personnage et sa personnalité brillante et joyeuse. Pour la Keyblade, je voulais lui donner une arme qui avait un motif non agressif, alors je me suis installé sur l’idée d’une clé qui se lie également à l’histoire elle-même. »

Nomura a d’ailleurs changer son style artistique pour mieux coller a celui de Disney " Par exemple, dans le monde sous-marin, il n’y a pas de personnages qui nagent en portant des vêtements réguliers, donc pour m’adapter, j’ai simplement changé un peu les costumes des personnages. Ce ne sont que des ajustements vraiment mineurs Et des choses évidentes comme ça".



« En travaillant avec Disney, j’ai pu vivre des choses que je ne pouvais pas normalement faire dans mon travail », dit-il, mentionnant la voix agissant comme exemple. Il ne discute pas de ce qu’il n’était pas autorisé à mettre dans le jeu. « Bien sûr, il y avait des choses qu’ils ne permettraient pas, mais je ne peux pas vraiment en parler. »



Pour Donald et Dingo , Disney ne voulait pas que ces personnages portent des épées ou d’autres armes violentes. Chaque propriété avait un ensemble de directives et ils n’étaient pas autorisés à ajouter quoi que ce soit qui n’était pas déjà dans les films. L’équipe de Nomura a obtenu la permission d’adapter les personnages pour certains mondes après que Disney ait vu les créations de l’artiste pour les versions aquatiques de Donald et Goofy . Cependant le monde Halloween Town issu de Nightmare Before Christmas a poussé une transformation plus effrayante . Les animateurs de Disney ont même rencontré l’équipe de Squaresoft pour les aider à comprendre ce processus.

«Devant toi se trouve ce que tu cherches…

Mais pour l’obtenir tu perdras quelque chose d’essentiel. »

Mais qui est cet étrange personnage ? Que veulent dire ces mots prononcés… ?.

- Après un très bon succès pour le premier opus , la série s’élance spécialement sur GBA en 2004 et pousse la console portable a son maximum. Kingdom Hearts Chain of Memories ou anciennement appelé Kingdom hearts Lost Memories est en lien avec les événements du premier épisode , mais reste assez dispensable pour comprendre la suite de la série. Il embarque le joueur dans « Le manoir Oblivion » un étrange lieu qui l'amène à parcourir les souvenirs de sa première aventure. Sora , Donald et Dingo décident d’explorer les lieux , mais au fur et à mesure qu'ils avancent, leurs souvenirs semblent s'effacer et sont confrontés à un groupe de terribles adversaires nommé l’Organisation Xchain-of-memoriesI.



Sora revisite les même mondes Disney de sa première aventure et offre cette fois ci des combats en 2D, tout en constituant une liste de cartes qui déterminera les différentes actions (attaque, magie, invocations). Chacune des cartes se voit dotée d’un nombre qui s’avère être les points de dégât portés à l’ennemi. Les thèmes musicaux déjà connus sont malgré tout bien plaisant a entendre.

« Les fragments d'un rêve qui ressemblent à un souvenir lointain.

Un souvenir éloigné semblable aux bribes d'un rêve.

Je veux rassembler ces fragments.

Les tiens... Et les miens ».

- Avec Kingdom Hearts II sortit sur playstation 2 au Japon en décembre 2005 et ensuite en septembre 2006 en Europe , Sora et ces amis font leurs retour en grande pompe dans ce second opus . La collaboration entre Square Enix et Disney produit encore milles et une merveilles . Kingdom Hearts II qui était d’ailleurs l'un des épisodes les plus attendus , est encore aujourd’hui l’opus le plus appréciés des fans. Avec un nombre de vente assez conséquent bien supérieurs à ceux du premier épisode pour une même période de temps , le jeu constitue un souvenir impérissable et s’annonce encore aujourd'hui comme une référence dans son genre.



Plusieurs défauts ont été corrigé dans ce deuxième épisode de la série principal dont la camera qui a été un véritable point noir de l’opus précédant . Le système de combat a été entièrement revu permettant une variation des styles de combats pour Sora . Entre fusions et commande de réactions , elles rajoutent aux joueurs un bon choix de combattre. Par ailleurs les mondes Disney en prise de vue réel sont facilité par la technologie de « capture réel » permettant de générer au mieux les personnages dans le jeu.



Un an après les événements relatés dans Kingdom Hearts Chain of Memories, un nouveau héros se réveille dans la Cité du Crépuscule, une ville située entre le jour et la nuit. Les vacances d'été se terminent pour Roxas et ses amis, mais tout ne se passera pas comme il l'espérait...



Kingdom Hearts II apporte son lot de nouveauté tout en gardant les bases de son prédécesseur , plus fluide et plus dynamique , il apporte en plus une histoire complexe et mystérieuse avec des ennemies charismatique. Le travail de Yoko Shimomura sur l'ost et Utada Hikaru est encore une fois grandiose.

« Essentiellement, j’ai réussi à faire tout ce que je voulais faire dès le début de ce projet »

« Sora peut se déplacer librement, mais les autres membres doivent être en mesure de le suivre partout où il va, donc le genre de problèmes que nous avons eu est le type typique que vous obtenez dans ce genre de jeu »



« Fondamentalement, nous devions avoir des personnages NPC pour remplir les mondes qui étaient des designs originaux et n’avaient pas de motifs Disney et si ces personnages étaient également de nouveaux personnages originaux, ils ne laisseraient pas une telle impression sur le joueur, j’ai donc décidé d’avoir des personnages Final Fantasy comme des invités de prestige.»



« Je sentais que si nous avions beaucoup de nouveaux personnages originaux, il faudrait du temps jusqu’à ce qu’ils soient tous reconnus et voulaient que le joueur soit au courant du protagoniste Sora avant tout ici »



« Personnellement, j’aime vraiment les blocs de construction de jouets et je voulais trouver un moyen de les inclure dans le jeu. On m’a dit une fois qu’un principe de base pour développer Final Fantasy était que Final Fantasy est comme une boîte de jouets en ce qu’il a tellement de choses cool différentes emballé et j’ai également porté cette philosophie dans Kingdom Hearts. J’ai donc décidé d’utiliser des blocs de construction et également d’incorporer une section de style de jeu de tir. »