"J'adorerais jouer Freddy Krueger dans A Nightmare on Elm Street. Ce personnage était tellement amusant", a déclaré Kang. "Ce pull, encore aujourd'hui, est tellement emblématique, et les doigts en forme de couteau. Cela ferait partie de la liste des choses à faire, c'est sûr".

posted the 08/31/2023 at 06:56 PM by negan