Petite découverte de la soirée, Aran Graphics a réalisé une vidéo de démonstration (preuve de concept) de Pokémon version Verte en VR.Le travail a été accompli grâce aux personnes suivantes : Davide Bonomo, Federica Curcio, Andrea Gigliotti, Elizabeth Morabito.Que pensez-vous d'un tel projet ? Aimeriez-vous, un jour, une version VR de Pokémon et de plonger dans cet incroyable monde peuplé de créatures ?

posted the 08/20/2023 at 08:08 PM by bourbon