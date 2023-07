Le monde de Pandora arrive enfin sur grand écran avec l'annonce de la date de sortie du film Borderlands. La prochaine adaptation de la franchise du jeu de Gearbox Software qui sortira le 9 Aout 2024 sera centrée sur l'infâme hors-la-loi Lilith, qui constitue une équipe de personnages dysfonctionnels dans sa recherche de la fille disparue du puissant Atlas et la protège alors qu'elle semble détenir la clé d'un pouvoir inimaginable. Cate Blanchett est à la tête de la distribution de Borderlands, qui compte également Jamie Lee Curtis, Kevin Hart, , Ariana Greenblatt, Jack Black et Florian Munteanu, entre autres.

posted the 07/21/2023 at 11:40 AM by negan