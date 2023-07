Une nouvelle collection Borderlandsa été divulguée par le Board de la publication et des films sud africains , qui a récemment publié sa liste de films et de jeux classés pour avril et mai 2023. Le 21 avril, l'organisme de classification a classé The Borderlands : Compilation : Pandora's Box sur consoles et PC, ce qui laisse penser que la collection pourrait bientôt arriver.On ne sait pas encore quels jeux seront inclus dans la compilation : Pandora's Box, mais il existe déjà l'édition légendaire, qui comprend ( Borderlands : GOTYE, Borderlands 2 et Borderlands : The Pre-Sequel) . Si nous devions deviner, la Boîte de Pandore inclurait ces jeux, Borderlands 3, et peut-être même les spin-offs Tales From the Borderlands et Tiny Tina's Wonderlands.Réponse très bientôt ?