Des moddeurs passionnés de Final Fantasy se sont lancés dans la création d’un mod fascinant intitulé. L’objectif de ce dernier est de fusionner les personnages emblématiques de Final Fantasy VI et le jeu de stratégie Final Fantasy Tactics. Il s’agit d’un mod ambitieux cherchant à offrir une toute nouvelle expérience aux fans de ces deux jeux.Dévoilé dans un premier temps au mois d’avril de cette année, le mod propose une variété de nouvelles fonctionnalités pour enrichir l’expérience de jeu. Les niveaux ont ainsi entièrement été repensés pour offrir de nouveaux défis, tandis que les sprites et compétences des personnages ont été retravaillées pour correspondre au style de Final Fantasy Tactics. Les moddeurs ont également utilisé bande originale de Final Fantasy VI (SNES) pour la réalisation de ce mod.Le mod introduit de nouveau mécanismes uniques et les personnages disposent maintenant d’objets et de compétence de base, tandis que des compétences supplémentaires peuvent être acquises, offrant une nouvelle diversité et de nouvelles possibilités tactiques., mais les développeurs travaillent activement dessus pour proposer la meilleure expérience possible aux joueurs.Je vous laisse avec les deux vidéos qui ont été postées jusqu’à aujourd’hui :