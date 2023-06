Éditeur : Raw Fury

Développeur : Monster and Monster

Genre : Simulation

Prévu sur PC

Date de sortie : 2024

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol.

Au volant de votre camion spatial à réaction, transportez des cargaisons, récupérez des marchandises dans des épaves et interagissez avec d'autres camionneurs plus éclectiques les uns que les autres dans ce voyage sur la plus longue des routes, l'espace !Planifiez votre itinéraire le long des hypervoies spatiales d'une galaxie pleine de vie regorgeant d'opportunités. Investissez votre argent durement gagné dans l'achat de nouvelles pièces qui permettront à votre fidèle camion de vous emmener où vous voulez et de relever tous les défis que l'univers pourrait mettre en travers de votre chemin.Plongez dans un style rétrofuturiste résolument tourné vers l'héritage culturel américain, aux accents de rock intergalactique, de country intersidéral et de blues interstellaire, en profitant du fabuleux spectacle que vous offrent les champs d'astéroïdes nimbés de brume, les fabuleuses nébuleuses et les spatioports grouillant de vie.