Beetlejuice 2 est officiellement en développement chez Warner Bros. Un logo a brièvement montré le film lors de la vitrine Warner Bros. Discovery au CinemaCon 2023.



Les fans du classique de Tim Burton espèrent une suite depuis 1988, mais les rumeurs se sont multipliées ces dernières années, la dernière en date étant celle de Jenna Ortega (Wednesday), qui serait en négociations pour rejoindre le projet en tant que fille de la Lydia de Winona Ryder dans le film original.



Selon le même rapport, la production de la suite devrait commencer en mai ou juin 2023, et Burton et Michael Keaton devraient tous deux revenir.



Rien de tout cela n'est confirmé, bien sûr, mais nous savons au moins que le film aura bien lieu.



Keaton a commencé à évoquer son implication il y a plus de dix ans, et a admis en avoir parlé à Burton quelques années plus tard, en 2014. Le réalisateur a déclaré qu'une suite était "plus proche que jamais" en 2017, à peu près au moment où un scénario aurait été réécrit.