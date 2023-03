La mise à jour Hi-Fi RUSH d'aujourd'hui ajoute le mode Photo, qui vous permet de faire des captures d'écran tout au long de votre aventure musicale.



Vous pouvez mettre l'action en pause et faire prendre la pose à Chai et à ses alliés, puis modifier la scène avec un mélange de cadres, de filtres et d'effets d'appareil photo pour créer l'image parfaite !