HBO Max a commandé Bienvenue à Derry la série préquelle du film de 2017 et de Ça Chapitre Deux .



La série est développée pour la télévision par Andy Muschietti et Barbara Muschietti, qui ont réalisé et produit les deux Il films, respectivement, ainsi que l’acteur et scénariste Jason Fuchs, qui est apparu en tant que manager de Richie dans Ça Chapitre Deux. Fuchs est co-showrunner aux côtés de Brad Caleb Kane.