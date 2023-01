lien direct de la vidéo

+ [⚡︎ TEST/AVIS 10/12H de jeu ]:



✚ Un opus pour tous (une porte d'entrée pour les non-initiés)

✚ Fan-Service à gogo !

✚ Du Tactical Bon et Solide !

✚ Difficulté bien présente (ça chauffe en difficile + mode classique)

✚ Des ajustements subtils et utiles sur le gameplay en combat

✚ Sentiment de monté en puissance

✚ F U.... SION!

✚ Soundtrack d'exception ! (mode dual-audio)

✚ Du contenue annexe en veux-tu en voilà

(un brin artificiel, notamment sur les phases de visites et tout ce qui est collecte au sol)

✚ Contenues en ligne (escarmouches et épreuves)

✚ Mini-Jeux qui rappels les Rpg d'antan

✚ Deuxième partie du jeu plus surprenante niveau scénario...

✚ Animation de combat beau, fluide et dynamique !

✚ Colorés et assumé !

✚ Cut-Scène/Cinématiques animés de grandes qualités

✚ Le Fire Emblem le plus clean

✚ Direction Artistique homogène...



>...mais très générique, qui ne plaira pas à tout le monde.

>... mais, scénario pas bien inspirés globalement,

à prétexte pour intégrer le système de fusion et tout le fan-service

> Sentiment de melting-pot qui pioche un trop peu partout dans la pop-culture japonaise

(à n'en pas douter cependant que cela pourra plaire à beaucoup de fans d'animation, mangas ect.)

> Dialogues très présents et soporifiques

> Maturité et Lore du jeu un peu perdu en route...

> Moins au point techniquement en portable (patch à venir ?)

> Pass Extension déjà prévu (à relativiser, avec le contenue déjà bien présent de base).



✓ Le jeu s'adresse à mon sens autant aux fans de la license qu'à ceux qui n'ont pas accrochés au précédent opus, mais également à tout ceux qui n'auraient jamais joué à Fire Emblem. Un opus plus léger et d'avantage accessible d'une certaine façon.



✗ Le jeu n'est sans doute pas pour ceux qui ne pourrons passer au-delà de la direction artistique générique qui efface toutes les aspérités de la license, et surtout qui ont besoin d'un scénario et des dialogues digne d'intérêt pour s'immerger (il est tout même possible de les passer avec la touche "start" pour ainsi se concentrer sur l'essentiel : les batailles tactiques).



