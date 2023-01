lien direct de la vidéo

Après une première vidéo (article) , scindé en deux : Découverte walkthrough du jeu (hors combat) et ses nouvelles fonctionnalités + mon avis sur celui-ci; voici, la seconde partie avec un combat sous haute tension qui exposera toute la partie stratégique du jeu et l'application du mode fusion avec les héros de la license Fire Emblem.⌁ Découverte des Combats et Fusions ! (part.II) :