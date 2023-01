Une lassitude du monde ouvert chez les fans

Certains de nos fans ont commencé à exprimer le désir d'une histoire plus centrée sur le héros, avec un focus sur les piliers fondamentaux des premiers Assassin's Creed à une échelle plus intime. Avec son échelle plus intime, le focus sur Basim et son ascension, notre objectif principal avec Assassin's Creed Mirage est d'offrir une totale immersion dans le Badgad du IXe siècle et les événements majeurs de l'époque des Hidden Ones. Nous voulions que ce jeu soit autonome ( stand alone) et que tout le monde puisse en profiter.

Assassin's Creed Mirage ne sera pas une copie des anciens Assassin's Creed

La puissance accrue du hardware et l'expertise étendue que nous avons développées nous permettent d'avoir une carte plus riche et plus dense par rapport aux premiers AC.



Cela signifie pour nous plus d'opportunités de gameplay, plus d'interactions entre les systèmes, plus de profondeur. Cela signifie également des détails incroyables et immersifs pour traiter Bagdad comme un personnage principaux de Mirage.

Une immersion totale au cœur de Bagdad

Avec sa portée plus condensée et sa focalisation sur Basim et son histoire de passage à l'âge adulte, notre objectif principal avec Mirage est de fournir une immersion totale dans le Bagdad du IXe siècle ainsi que les événements clés de l'époque pour "Ceux qu'on ne voit pas". Nous voulions que ce jeu soit un stand-alone et que tout le monde puisse en profiter.

La foule aura son rôle et surtout la furtivité

Pour le mélange des foules par exemple, nous avons pris une approche plus systémique. Dans AC 2, vous pouviez voir le modèle de regroupement des PNJ dans leur voie. C'était incroyable à l'époque, mais c'était un peu artificiel.



Avec le chaos et le dynamisme de Bagdad que nous voulions, un système comme celui-ci ne pouvait pas s'adapter du tout. On a donc une visée plus organique, un peu comme dans AC Unity où il y a un mélange automatique. Dès que tu as trois personnes dans ton voisinage, c'est plus difficile à maîtriser et moins prévisible, mais bien plus immersif.





Pour la furtivité, nous avons également retravaillé les outils de furtivité et leurs évolutions. Certains d'entre eux sont des outils que l'on connait déjà (le fumigène, les couteaux de lancer), mais l'équipe a travaillé sur des améliorations spécifiques qui vous permettront de les réinventer, pour s'adapter parfaitement à votre style de jeu.